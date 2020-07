Offerte di lavoro UniCredit Banca: posizioni aperte e come candidarsi

Nuove assunzioni ed offerte di lavoro con il Gruppo UniCredit Banca. Ecco le posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi

Offerte di lavoro di notevole rilievo arrivano direttamente da UniCredit Banca, una delle realtà finanziarie più affermate in Italia. Occasioni sia per professionisti esperti nel settore che per giovani senza esperienza, inseriti in stage formativi. Vediamo le posizioni aperte e come potersi candidare ad esse.

Nuove offerte di lavoro Unicredit Banca

Arrivano nuove ed interessanti offerte di lavoro da UniCredit Banca, alla ricerca di varie figure professionali da impiegare nelle sedi sul territorio nazionale. Le offerte sono rivolte a tutti, sia a professionisti già affermati nel settore bancario, sia a laureati, laureandi e studenti senza esperienza. A questi ultimi sono riservati percorsi stage e di formazione. Attualmente le figure professionali maggiormente richieste dal Gruppo sono i Consulenti di Filiale, che saranno assunti nelle differenti sedi in Lombardia e su tutto il territorio nazionale. Lavorare con UniCredit significa avere concrete occasioni di crescita e sviluppo professionale, proprio perché il Gruppo investe molto sul personale, anche attraverso una mirata formazione aziendale. Ed ancora, i dipendenti della banca, hanno la fortuna di operare in un ambiente di lavoro dinamico, sempre pronto ad investire nel benessere dei dipendenti stessi, mettendo a loro disposizione servizi, premi e riconoscimenti professionali.

Chi è UniCredit Banca?

Si tratta di uno dei gruppi bancari tra i più attivi ed affermati in Italia ma anche in Europa. La sede principale si trova nella città di Milano, all’interno della famosa UniCredit Tower, un complesso di tre edifici nell’area di Porta Nuova. Il Gruppo bancario ha sedi su tutto il territorio nazionale ed altri 18 Paesi come: Austria, Croazia, Republica Ceca, Lituania, Germania, Polonia, Russia, Romania, Turchia, Ungheria, ecc. Ad oggi UniCredit Banca conta circa 88 mila dipendenti con una solida rete di 8.600 sportelli bancari. La politica aziendale mette al centro il cliente ma anche il benessere dei propri dipendenti, con una serie di iniziative e servizi per garantire una buona qualità di vita di chi lavora con il Gruppo.

Le iniziative a favore dei dipendenti

Sono tanti i servizi e le iniziative che UniCredit mette a disposizione dei propri dipendenti. Tra questi ricordiamo la possibilità di vincere biglietti per la Champions League (UniCredit Champions League Sponsorship), eventi sportivi per i collaboratori, programmi di tour guidati completamente gratuiti in collaborazione con vari istituti culturali (UniCredit Art Day). Attenzione anche alla salute dei dipendenti, con il programma UniCredit Health Day per la promozione della tutela alla salute e prevenzione alle malattie. Ed ancora, un servizio innovativo è quello del social network aziendale OneNEt, che consente ai dipendenti di condividere nuove idee, proposte e suggerimenti.

Offerte di lavoro UniCredit: le posizioni aperte

Passiamo ora a presentare alcune delle posizioni attualmente aperte in Unicredit Banca. Tra le tante figure professionali ricercate ricordiamo:

Consulenti di Filiale da impiegare nelle sedi di: Bari, Napoli, Catanzaro, Milano, Potenza, Genova, Torino, Aosta, Roma, L’Aquila, Ancona, Bologna, Perugia, Firenze, Bolzano, Venezia, Palermo, Cagliari. Tra i requisiti richiesti : disponibilità alla mobilità, conoscenza dell’inglese, conoscenza di strumenti digitali, spiccate doti relazionali. Il Gruppo assume Consulenti di Filiale con contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi.

da impiegare nelle di: Bari, Napoli, Catanzaro, Milano, Potenza, Genova, Torino, Aosta, Roma, L’Aquila, Ancona, Bologna, Perugia, Firenze, Bolzano, Venezia, Palermo, Cagliari. Tra i : disponibilità alla mobilità, conoscenza dell’inglese, conoscenza di strumenti digitali, spiccate doti relazionali. Il Gruppo assume Consulenti di Filiale con della durata di 3 mesi. Consulenti di agenzia: si ricercano periodicamente giovani da inserire con contratto di apprendistato per l’agenzia virtuale di UniCredit Banca (UniCredit Direct). Tra i requisiti richiesti c’è il possesso di una laurea in discipline matematiche, economiche, giuridiche, Scienze Politiche e Comunicazione. Ed ancora, età non superiore i 29 anni, con una buona conoscenza del pacchetto Office e naturalmente dell’inglese, predisposizione a lavorare in gruppo, buone doti commerciale, disponibilità a spostamenti sul territorio nazionale.

Offerte di lavoro UniCredit: altre posizioni aperte

Tra le altre posizioni aperte nella sede centrale di Milano ricordiamo:

Concierge buddybank;

Senior Software Engineer for Compliance ICT Team (Java/Oracle);

Curricular Internship Compliance Business Management, Governance & Education;

Software Developer Salesforce UniCredit Services – CIO WEU

Technical Team Leader;

Strategy and Corporate Foresight;

Cyber Security Internal Audit;

Stage Group Brand Management & Digital Governance

Tirocinio Performance Monit. & Capacity Operations;

Questi sono solo alcuni degli esempi delle tante offerte di lavoro in UniCredit, tutte le posizioni aperte sono consultabili con dettagli sul sito del Gruppo, nella sezione “Lavora con Noi”.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Per candidarvi alle varie offerte di lavoro attive in UniCredit Banca, non dovrete fare altro che consultare il sito web del Gruppo, dove sono pubblicate tutte le posizioni aperte, con i requisiti richiesti e l’iter di selezione. Una volta fatto questo potrete inviare il vostro Cv aggiornato e magari una lettera di presentazione ben scritta. L’iter di selezione del Gruppo bancario avviene attraverso un accurato screening dei Cv ricevuti, dove saranno presi in considerazione solo quelli che risultano attinenti ai profili ricercati. In un secondo momento gli addetti alla selezione, se le vostre competenze sono in linea con il profilo ricercato, vi contatteranno per un primo colloquio. Non lasciatevi scappare l’occasione poter lavorare in banca in un groppo solido e molto conosciuto.

