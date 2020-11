Opportunità di lavoro Arcaplanet: posizioni aperte e come candidarsi

Opportunità di lavoro con Arcaplanet per tutti gli amanti degli animali. Selezioni per neolaureati e diplomati, con possibilità di carriera

Arcaplanet, la nota catena di negozi per animali è alla ricerca di nuovo personale. Interessanti opportunità di lavoro all’orizzonte per tutti gli amanti degli amici a quattro zampe. Tante le posizioni aperte, soprattutto in Lombardia, Liguria, Lazio e Campania a cui potersi candidare senza problemi. Ecco le principali offerte professionali e come candidarsi.

Opportunità di lavoro in Arcaplanet

Arcaplanet è la nota catena di negozi per animali che ormai si trova in tutte le principali città. Una realtà professionale in continua crescita, che offre interessanti servizi e prodotti inerenti il mondo degli animali domestici. Ci sono opportunità di lavoro da non sottovalutare, soprattutto in Lombardia, Liguria, Lazio e Campania. Il Gruppo ha avviato una campagna di recruiting per cercare nuova forza lavoro da inserire nel team su tutto il territorio nazionale. Oltre ai punti vendita già attivi e da potenziare, sono in previsione nuove aperture. In particolare il Gruppo aprirà 30 nuovi punti vendita, con la creazione di oltre 300 posti di lavoro. Tra le figure professionali più richieste ci sono gli addetti alle vendite, ma non mancano occasioni anche in altri settori con la possibilità di svolgere tirocini formativi retribuiti.

Offerte di lavoro Arcaplanet

Sono tante le figure professionali ricercate dal Gruppo Arcaplanet, offrendo reali opportunità di lavoro e di carriera. In particolare, tra le posizioni attualmente aperte segnaliamo:

addetti alle vendite;

Retail Marketing Manager;

Farmacisti;

Shop Manager E-Commerce;

Junior Buyer;

HR specialist in Payroll & Administration;

Help Desk Operator;

Addetto Squadra Inventari.

Sono queste le principali figure professionali attualmente ricercate.

Tirocini formativi

Oltre alle opportunità di lavoro, in Arcaplanet c’è la possibilità di svolgere tirocini formativi retribuiti. Questi si rivolgono a neodiplomati e neolaureati ed hanno la durata di 6 mesi. Non è tutto in quanto sono previsti rimborsi del valore di 600 euro mensili. Arcaplanet ricerca in particolare laureati nelle seguenti materie:

Per quanto riguarda i neodiplomati, si ricerca il diploma in ragioneria. I tirocini si svolgeranno in differenti ambiti:

Risorse Umane;

Amministrazione Contabilità;

Area Marketing.

Il Gruppo investe molto sulla formazione del personale, non a caso è stata fondata l’Arca Academy, una scuola con specifici percorsi formativi, sia teorici che pratici.

Arcaplanet ed ambiente di lavoro

L’ambiente di lavoro in Arcaplanet è particolarmente dinamico e giovanile, rivolto a tutti gli amanti degli animali. Il Gruppo investe tanto nelle Risorse Umane e nella loro formazione, per poter contare su collaboratori e dipendenti altamente specializzati. Questo è indispensabile per mantenere alti gli standard legati alla qualità e professionalità che caratterizzano questa realtà professionale. Parliamo di un Gruppo che offre reali occasioni di carriera, in particolare per tutti gli amanti del mondo animale e del loro benessere. Periodicamente è possibile visionare le offerte di lavoro ed inviare la propria candidatura.

Opportunità di lavoro: come candidarsi alle posizioni aperte

Le posizioni aperte e le opportunità di lavoro con Arcaplanet possono essere visualizzate sul sito web del Gruppo. In particolare, nella sezione “Lavora con Noi” gli interessati ad iniziare un’esperienza professionale con questa realtà lavorativa, possono consultare attentamente tutte le posizioni aperte e candidarsi ad esse. Ricordiamo che per poter rispondere senza problemi agli annunci di lavoro, bisogna registrarsi sull’apposita piattaforma. Si tratta di una registrazione libera e totalmente gratuita, che permette di inserire il proprio Cv nella banca dati. Inoltre, è sempre possibile inviare delle auto candidature in vista delle prossime assunzioni. I recruiter si preoccuperanno di analizzare ogni Curriculum pervenuto e di ricontattarvi nel caso in cui questo sia in linea con quanto ricercato dall’azienda. Occasione da non perdere, soprattutto se interessati al settore, investendo sul proprio futuro professionale grazie ad una realtà in continua crescita su tutto il territorio nazionale. Non ci resta che augurarvi buona fortuna.