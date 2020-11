Lavoro: 1.450 nuove assunzioni con il Gruppo Nestlé. Come candidarsi

Opportunità di lavoro con il Gruppo Nestlé. Nei prossimi anni ci saranno più di 1.450 nuove assunzioni in Italia. Ecco come candidarsi

Nonostante la particolare crisi economica che stiamo vivendo, ci sono delle aziende che continuano ad assumere nuovo personale offrendo interessanti opportunità di lavoro e formazione. Nel corso dei prossimi anni il Gruppo Nestlé assumerà 1.450 nuove figure professionali da inserire nel team. Ecco le aree di interesse e come candidarsi.

Nuove assunzioni Nestlé

Il Gruppo Nestlé continua ad investire nella sua crescita, assicurando nel corso dei prossimi anni nuove ed interessanti opportunità di lavoro. Nello specifico ci saranno circa 1.450 nuovi posti di lavoro con altrettante possibilità di stage. In particolare, il noto Gruppo famoso in tutto il mondo, da qualche anno porta avanti il programma denominato Nestlè Needs YOUth nato con lo scopo di combattere la disoccupazione giovanile e dare alle nuove generazioni l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. In questo momento particolare è importante investire nella formazione dei giovani, dandogli l’opportunità di partecipare a tirocini formativi con la possibilità di un futuro inserimento professionale.

Questo programma fu lanciato dalla Nestlé nel 2013, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro entro il 2030. Infatti, si parla di circa 10 milioni di giovani che saranno assunti tramite stage formativi in tutto il mondo. In Italia invece ci saranno 1.450 assunzioni a cui vanno aggiunti 1.400 stage nel corso di 5 anni.

Il Gruppo Nestlé

Nestlé rappresenta una realtà affermata nel mondo, operante nel settore alimentare, nutrizione, salute e benessere. La sua sede principale si trova in Svizzera. Il Gruppo opera in più di 187 Paesi nel mondo, contando su 339 mila collaboratori che ogni giorno si impegnano a rendere migliore e competitiva questa realtà professionale. Nestlé è presente anche nel nostro Paese, con 10 stabilimenti produttivi dislocati su tutto il territorio nazionale, impiegando circa 4 mila dipendenti totali. L’ambiente di lavoro è molto dinamico e giovanile, promuovendo la mobilità sia interna all’azienda che su tutto il territorio. Le opportunità di carriera sono concrete, così come la possibilità di formazione per i più giovani che sono avviati all’attività professionale.

Particolare attenzione è data al giusto bilanciamento tra vita privata e lavorativa dei dipendenti, garantendo un ambiente sereno, amichevole, informale e tranquillo. I dipendenti devono sentirsi parte di una grande famiglia, dove i problemi si affrontano tutti insieme con uno spirito di collaborazione e reciproco sostegno.

Lavoro ed i settori di inserimento

Le assunzioni e le opportunità di lavoro con il Gruppo Nestlé riguardano differenti settori. Solitamente non mancano concrete opportunità nelle seguenti aree:

Comunicazione : per tutti i laureati in Scienze Politiche, Economia, Relazioni Pubbliche ed altre Facoltà umanistiche;

: per tutti i laureati in Scienze Politiche, Economia, Relazioni Pubbliche ed altre Facoltà umanistiche; Area Tecnica : per i laureati in Ingegneria, in Biologia e Chimica, ma anche per i diplomati come Periti Tecnici;

: per i laureati in Ingegneria, in Biologia e Chimica, ma anche per i diplomati come Periti Tecnici; Informazione Medica : con opportunità di lavoro per i laureati in Farmacia, Dietistica, Medicina, Biologia, CTF e Chimica;

: con opportunità di lavoro per i laureati in Farmacia, Dietistica, Medicina, Biologia, CTF e Chimica; Finanza e controllo: per chi ha un diploma in Ragioneria o laurea in Economia con indirizzo Amministrazione & Controllo o Ingegneria gestionale;

per chi ha un diploma in Ragioneria o laurea in Economia con indirizzo Amministrazione & Controllo o Ingegneria gestionale; Internal Auditing o Marketing: per tutti i laureati in Economia ed Ingegneria Gestionale;

o per tutti i laureati in Economia ed Ingegneria Gestionale; Area Legale : per i laureati in Giurisprudenza;

: per i laureati in Giurisprudenza; Sistemi Informativi : accessibile per i diplomati come Periti Informatici o per i laureati in Scienze dell’Informazione o Ingegneria Informatica;

: accessibile per i diplomati come Periti Informatici o per i laureati in Scienze dell’Informazione o Ingegneria Informatica; Area Risorse Umane: laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale, Umanistica, Economia Aziendale;

Sono queste le principali aree in cui è possibile trovare interessanti offerte di lavoro.

Come candidarsi

Per visionare le periodiche offerte di lavoro bisogna accedere al sito web, dove è sempre possibile visionare tutte le posizioni aperte, con la possibilità di effettuare una ricerca tematica, grazie agli appositi filtri. Gli interessati potranno inserire il proprio Cv sul portale in risposta agli annunci di lavoro adocchiati. Consentito anche inviare delle auto-candidature in vista delle future assunzioni. I recruiter analizzeranno tutti i Curriculum pervenuti online prendendo in considerazione quelli in linea con la filosofia e le esigenze aziendali. L’iter di selezione parte con un colloquio conoscitivo a cui possono seguire altri test e colloqui, superati i quali si entra a far parte del team di lavoro.