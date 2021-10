Lavoro: come guadagnare 5 mila euro al mese? I mestieri più redditizi

Come fare a guadagnare 5 mila euro al mese? Ecco alcuni dei mestieri più redditizi nel mondo del lavoro con relativi stipendi

Ricevere uno stipendio mensile di 5 mila euro è il sogno di tanti lavoratori. Esistono dei mestieri particolarmente redditizi che permettono di avere dei guadagni mensili di tutto rispetto. Ovviamente dipende anche dal settore professionale, dall’esperienza e dalle conoscenze maturate nel corso degli anni. Ecco quali sono le professioni più redditizie che nel mondo del lavoro permettono di guadagnare più di 5 mila euro al mese.

Mondo del lavoro e stipendi

Uno dei sogni di tanti lavoratori è quello di riuscire a guadagnare 5 mila euro al mese. Si tratta di uno stipendio che fa gola e consente alti tenori di vita. Ad ogni modo sono pochi i professionisti che riescono a portarsi a casa delle cifre simili. Secondo i dati Istat del 2018, in media un lavoratore autonomo o dipendente percepisce una somma di 1.700 euro netti al mese. Nel corso degli anni si sono avute crisi economiche che non hanno contribuito all’incremento dei redditi, favorendo invece le disuguaglianze sociali ed economiche tra le classi. Tuttavia, nel mondo del lavoro ci sono delle professioni che garantiscono guadagni alti. Ovviamente questi sono legati a determinati meccanismi del mondo lavorativo. In particolare c’è una correlazione tra:

anni di carriera e stipendi: maggiore è l’esperienza professionale in un determinato settore e maggiori saranno i guadagni ;

e stipendi: professionale in un determinato settore e ; lo studio e la formazione contribuiscono a far incrementare gli stipendi;

contribuiscono a far incrementare gli stipendi; domanda ed offerta: più un lavoro è richiesto e meno saranno le persone disposte a svolgerlo e di conseguenza la retribuzione aumenta sempre di più.

Si tratta di particolari dinamiche che dominano il mondo del lavoro ed influiscono sui guadagni. Ma quali sono i settori professionali più retribuiti?

Lavoro: settore sanitario e stipendi

Uno dei settori professionali più retribuiti che consente di guadagnare 5 mila euro al mese è quello medico sanitario soprattutto grazie alle varie specializzazioni. Ad esempio, un neolaureato in tale settore può guadagnare intorno i 1.700 euro mensili ma con le specializzazioni anche lo stipendio lievita. Un dentista può arrivare a guadagnare tra i 5 mila e 20 mila euro se ha uno studio privato e una fitta rete di clienti. Ed ancora, un medico-chirurgo può percepire oltre 6 mila euro sia lavorando come privato che come primario di reparto.

Settore farmaceutico e stipendi

Il lavoro nel settore farmaceutico e delle biotecnologie può diventare molto redditizio. In particolare lo stipendio incrementa sempre di più nel caso in cui si decide di approfondire la ricerca nel campo delle nanotecnologie e controllo qualità. Guadagnano 5 mila euro al mese i responsabili in ricerca e sviluppo, ma anche il quality assurance manager e il legal compliance manager. Si tratta di un settore che nel mondo del lavoro ha assunto una rilevanza sempre maggiore, tanto da diventare ambito da tanti lavoratori.

Lavoro: settore legale e finanziario

Il settore legale è uno dei più raccomandati anche se l’ammontare degli stipendi dipende comunque dalla categoria di appartenenza e dall’esperienza maturata. Tuttavia, gli avvocati affermati riescono a portare a casa 5 mila euro al mese senza grossi problemi. Ed ancora, in media un magistrato arriva a guadagnare anche 10 mila euro ed i notai 15 mila. Altro tipo di lavoro redditizio è quello legato al settore finanziario soprattutto quando si riescono a ricoprire delle cariche manageriali e dirigenziali. Tra le figure professionali più pagate ricordiamo: l’analista finanziario o di gestione, il financial examiner; risk manager; consulente finanziario.

Il settore informatico e digitale

Nel settore informatico sono diverse le figure professionali che riescono a guadagnare 5 mila euro ogni mese. In particolare ricordiamo:

il Data Analyst;

Data scientist;

Analista di Business Manager;

Sviluppatore di database;

Esperto in cybersecurity;

Esperto di Big Data.

Anche il settore digitale e dei social media ha conquistato una posizione ed una rilevanza da non sottovalutare. Oggi si parla tanto degli influencer che hanno fatto la fortuna sui canali social come You Tube, Instagram, Tik Tok e Facebook. Anche in questo caso i guadagni sono alti. Nel mondo del lavoro ci sono dei mestieri che consentono di guadagnare più di 5 mila euro al mese, bisogna solo affermarsi nel settore giusto sviluppando sempre più conoscenze, competenze ed esperienze.

