Le migliori lauree per trovare lavoro e percepire ottimi stipendi

Le migliori lauree per trovare lavoro ed ottenere stipendi alti. Ingegneria continua ad essere una delle più redditizie assieme a tante altre

Studiare è molto importante, sia da un punto di vista personale che professionale. Si dice che nella vita non si smette mai di imparare, ma si dice anche che il lavoro si ruba con gli occhi. Iscrivesi ad un buon corso di laurea è comunque utile nell’affermazione professionale. Attenzione in quanto non tutte le lauree sono uguali, perché ci sono quelle più richieste delle altre nel mondo del lavoro.

Le lauree non sono tutte uguali

Prima di iscriversi ad un corso di laurea, bisogna essere consapevoli che le lauree non sono tutte uguali. Ovviamente oltre a presentare diversi piani di studio e diverse materie, ogni laurea ha un suo specifico valore e potenzialità nel mondo del lavoro. In altre parole, se da una parte ci sono delle lauree che consentono ai neolaureati di trovare lavoro più facilmente, ed ambire a stipendi abbastanza altri, dall’altra ci sono quelle meno richieste nel mondo occupazionale. Il diploma di laurea serve davvero per affermarsi professionalmente? Anche se oggi alcuni continuano a confermare che la laurea non serve a nulla, non bisogna in ogni modo peccare di superficialità.

Nonostante la crisi economica, avere una laurea è un fattore determinante nella ricerca di un lavoro. Oltre a questa, completa il quadro la conoscenza delle lingue straniere. Quali sono le lauree migliori per trovare lavoro? Domanda più che lecita a cui proveremo a dare una risposta, tenendo in considerazione l’andamento del mercato del lavoro.

Le lauree migliori per affermarsi professionalmente

La laurea in ingegneria resta una tra le più valide per trovare lavoro a distanza di poco tempo dal suo conseguimento. Nonostante il passare del tempo, laurearsi in ingegneria (in qualsiasi ramo) offre tanti sbocchi lavorativi e la possibilità di ottenere stipendi alti. Ed ancora, da non dimenticare la laurea in Scienze Infermieristiche, che offre interessanti opportunità professionali e di carriera. Il settore sanitario, soprattutto negli ultimi tempi si è particolarmente sviluppato, ricercando nuove figure professionali. Le altre lauree che continuano a garantire occupazione a poco tempo dal conseguimento del titolo sono:

Scienze statistiche;

Ingegneria Informatica;

Ingegneria edile;

Economia;

Medicina;

Chimica farmaceutica;

Architettura;

Le lauree scientifiche continuano a dare maggiori garanzie. Secondo studi recenti, queste hanno dato un lavoro ad almeno il 90% dei laureati, con degli stipendi netti a partire da 1.600 euro.

Lauree scientifiche contro quelle umanistiche

Non è una novità sentir dire che le lauree scientifiche valgono di più di quelle umanistiche. Sicuramente il comparto scientifico e tecnologico offre maggiori occasioni di lavoro a pochi mesi o anni dal conseguimento del diploma di laurea. Tuttavia, le lauree umanistiche sono affascinanti, ritenute meno aride, in grado di far capire il mondo, la gente che lo popola e come approcciarsi alle varie realtà di vita. Anche da un punto di vista salariale, in alcuni casi ci sono delle evidenti differenze tra lauree scientifiche ed umanistiche. Tanto per fare un esempio, lo stipendio netto di un ingegnere può arrivare a 1.600 – 1.700 euro. Dall’altra parte il salario di uno psicologo, soprattutto ad inizio carriera si aggira intorno gli 800 -1.000 euro. Si tratta di medie derivanti da interviste fatte ai neo-laureati dai 24 ai 35 anni, a 5 anni dal conseguimento del titolo.

Il numero dei laureati in Italia

Secondo l’OCSE, l’Italia è uno dei paesi europei con il più basso numero di laureati. Sono sempre di più i giovani che decidono di non continuare il loro percorso di studi e di buttarsi a capofitto nel mondo del lavoro. Inoltre, si è notato che i paesi con basse percentuali di laureati, sono proprio quelli con maggiori difficoltà economiche. Scegliere le lauree migliori e più redditizie da un punto di vista professionale, continua ad essere un fattore decisivo per trovare impiego a poco tempo dal conseguimento del titolo di studio. Per questo motivo bisogna fermarsi a riflettere, conoscere le tendenze del mercato del lavoro e scegliere lauree che formano figure professionali maggiormente ricercate dalle aziende.

