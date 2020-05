Offerte di lavoro nel digitale: aziende alla ricerca di personale

Alcune interessanti offerte di lavoro nel settore digitale. Le posizioni aperte in Amazon, Ferrero, Danone e tante altre aziende

Attualmente sono tante le aziende alla ricerca di nuovo personale, soprattutto in riferimento al settore digitale. Dopo il lockdown imposto a causa del Coronavirus, la ripartenza economica passa anche attraverso il reclutamento di nuove figure professionali, con tante offerte di lavoro. Amazon, Danone, Ferrero, sono solo alcune delle realtà alla ricerca di nuovi dipendenti.

Opportunità di lavoro nel settore digitale

L’Italia sta pian piano ripartendo attraverso la Fase 2 e la riapertura di attività rimaste chiuse per circa 44 giorni. In questo periodo di lockdown, tutto il Paese si è fermato, tranne le attività ritenute di primaria necessità. Anche la ricerca di lavoro è calata del -39%. Oggi, con la ripartenza, sono tante le aziende alla ricerca di nuovo personale, da inserire soprattutto nei settori connessi al digitale. Dunque si riparte con le opportunità professionali a cui i soggetti possono candidarsi. Lo scopo è quello di risollevare le sorti della nostra economia, il tutto anche attraverso nuove offerte lavorative in uno sei settori che non passa mai di moda, quello del digitale e della tecnologia. Di seguito, alcune interessanti offerte di lavoro.

Opportunità di lavoro con Danone

Attualmente il Gruppo Danone in Italia è alla ricerca di tre figure professionali.

Accounting reporting specialist da impiegare nei servizi finanziari con sede di lavoro Milano . Il contratto offerto è di 12 mesi. La figura professionale avrà il compito di preparare i vari report finanziari, assicurare il closing su base mensile, trimestrale ed annuale, fare sempre riferimento al General accounting reporting manager, garantire il supporto ai vari auditor esterni e preoccuparsi di altre attività di contabilità. Tra i requisiti richiesti : almeno tre anni di esperienza nel settore ed una laurea in Economia.

per la divisione Essential Dairy & Plant-based a . La figura ricercata dovrà preoccuparsi della gestione dei progetti di innovazione dei brand consumer ma dovrà anche essere in grado di condurre la brand equity, comprendendo l’analisi del mercato. Per ricoprire questo ruolo è richiesta anni nel settore, con una Key account per la divisione Specialized Nutrition nel nord Italia. Tra le mansioni principali di questa figura professionale, lo sviluppo di nuove opportunità di business, la creazione di opportunità di vendita secondo le necessità dei clienti, seguire con attenzione i progetti di negoziazione ed implementazione. Ed ancora, importante la decisione del progetto di promozione con i clienti stessi, gestendo il bugbet nel miglior modo possibile. Tra i requisiti richiesti: esperienza nel medesimo ruolo ed il possesso di una laurea in Economia, Marketing, Ingegneria gestionale.

Opportunità occupazionali con Amazon

Altra realtà di notevole rilievo, alla ricerca di personale è Amazon. Il colosso dell’e-commerce cerca un social media manager, creativo, appassionato di musica, cultura, social network e con esperienza nel settore. La figura professionale in questione lavorerà al progetto Amazon Music, che si propone di offrire musica agli utenti attraverso nuove ed innovative modalità, garantendo un’esperienza personalizzata e senza interruzioni. Il compito del social media manager è quello di creare efficaci campagne marketing per sviluppare sempre di più Amazon Music su piattaforme in Italia. Ed ancora, tale figura professionale dovrà svolgere compiti di moderazione, estendere il progetto sui vari social, stabilire indicatori chiave di performance attraverso accurati report mensili. Tra i requisiti richiesti: diploma di laurea con esperienza di almeno 5 anni nel marketing, esperienza lavorativa sulle varie piattaforme social. Ed ancora, è richiesta pregressa esperienza di lavoro in ambiente europeo e globale, all’interno del settore musica ed intrattenimento.

Lavorare con Ferrero

La Ferrero è una delle aziende più conosciute e rinomate, con la presenza in 55 paesi differenti. Il Gruppo impiega circa 35 mila persone, con prodotti venduti in più di 170 paesi. Oggi Ferrero è alla ricerca di uno stagista, disposto a compiere il suo stage della durata di 6 mesi ad Alba (Cuneo), presso il dipartimento Information technology Central service management. In particolare, la figura ricercata, avrà il compito di preoccuparsi delle applicazioni in cloud del gruppo, andando a ottimizzare i modelli It di supporto. Per accedere allo stage bisogna avere una laurea in Informatica o Ingegneria informatica conoscenza dei processi Itil e gestione della metologia cloud in IaaS, PaaS e Saas. Indispensabile anche la conoscenza della lingua inglese.

Altre opportunità di lavoro

Ci sono tantissime altre opportunità di lavoro per tutti coloro che hanno intenzione di inserirsi nel settore digitale. Oltre alle aziende sopra citate, ci sono altre alla ricerca di nuovo personale da inserire nel team di lavoro. In particolare parliamo di Sky Italia, Bip e Cefriel, Accenture, Innovery, Fabrick, Enel. Tutto quello che dovete fare è dare uno sguardo ai siti ufficiali di queste aziende, nella sezione lavora con noi e consultare tutte le posizioni attualmente aperte a cui potervi candidare.

