Offerte lavoro tecnici e ingegneri: le ricerche in corso di GM Consulting e come candidarsi

Vediamo tutte le offerte di lavoro per personale tecnico e ingegneristico nel Nord e Centro Italia pubblicate da GM Consulting su Euspert e come candidarsi

GM Consulting, società di ricerca e selezione di personale qualificato, ricerca tecnici e ingegneri nel Nord e Centro Italia. Vediamo quindi le offerte di lavoro pubblicate da GM Consulting sul sito Euspert e come candidarti velocemente.

Profilo aziendale

GM Consulting è una società di ricerca e selezione di figure professionali specializzate che opera dal 1996 attraverso un team di consulenti altamente qualificati e complementari in quanto provenienti da esperienze professionali in diversi settori. Questa società, grazie ad una fornita banca dati, è in grado di fare ricerche mirate adottando severi criteri di valutazione in riferimento alle richieste di lavoro delle aziende che si affidano loro. Grazie all’utilizzo di un metodo scientifico sperimentale studiato e certificato dall’Ateneo dell’Università degli Studi di Padova sono in grado di garantire sia alle aziende clienti che ai candidati delle valutazioni non condizionate da criteri di tipo personale.

Tecnici e ingegneri: posizioni aperte in Emilia Romagna

Di seguito le posizioni aperte in Emilia Romagna.

Sviluppo Software e Applicativi – Provincia di Modena

Azienda in forte crescita, operante nel settore dell’automazione, ricerca per il proprio ufficio tecnico informatico, giovani laureati da inserire con mansioni di analista e sviluppatore software, anche alla prima esperienza.

Il candidato ideale è in possesso di:

una laurea tecnica, preferibilmente Ingegneria elettronica o informatica e di una discreta conoscenza della lingua Inglese;

ha una conoscenza almeno di base di principali linguaggi di programmazione SW, quali C#, Python, SQL, Visual e possibilmente conosce Scada.

Completano il profilo un forte interesse per lo sviluppo software e per lo sviluppo e gestione di applicativi informatici. La risorsa sarà affiancata da sviluppatori senior per un adeguato percorso di formazione; opererà in un contesto fortemente orientato all’estero ed alla crescita, arrivando anche a rapportarsi con i clienti per attività di testing ed assistenza lato software e applicativi.

Software Engineer Junior – Provincia di Modena

Per azienda strutturata, operante nel settore dell’automazione industriale, in forte crescita, si ricercano giovani laureati per il ruolo di analista e sviluppatore software, anche alla prima esperienza. Il candidato ideale è in possesso di una laurea tecnica, preferibilmente Ingegneria elettronica o informatica e di una discreta conoscenza della lingua Inglese; ha una conoscenza almeno di base di principali linguaggi di programmazione SW, quali C#, Python, SQL, Visual e possibilmente conosce Scada. Completano il profilo un forte interesse per lo sviluppo di SW e per lo sviluppo e gestione di applicativi. La risorsa sarà affiancata da sviluppatori senior per un adeguato percorso di formazione; opererà in un contesto fortemente orientato all’estero ed alla crescita, arrivando anche a rapportarsi con i clienti per attività di testing ed assistenza.

Junior Controller – Modena

Per azienda di produzione operante nel settore alimentare, si ricerca un junior controller. Il candidato ideale è in possesso di una laurea in statistica/ matematica o a indirizzo amministrativo, ha una conoscenza almeno di base della lingua Inglese, possiede una spiccata predisposizione ed interesse per l’anali dei numeri e la loro interpretazione. Si valutano candidati alla prima esperienza, fortemente interessati a ricoprire un ruolo di controller, per analisi di dati industriali e finanziari. Il candidato sarà inserito in contesto dinamico ed in crescita, collaborerà con personale qualificato al miglioramento della implementazione del controllo di gestione in azienda, anche a livello industriale. Gradita residenza su Modena e provincia.

Controller Filiali Estere – Provincia di Modena

Per azienda strutturata, si ricerca un controller per filiali estere. La risorsa ideale è in possesso di:

un diploma di ragioneria e/o di una laurea in economia;

ha una buona conoscenza della lingua Inglese e gradita conoscenza anche scolastica del Francese;

ha maturato qualche anno di esperienza in ambito contabile, anche come controllo e revisione.

Si richiedono:

competenze nella analisi dei dati di import/export, stock, analisi di reporting contabili;

esperienza nella chiusura bilanci di controllate estere;

conoscenza IAS-IFRS;

ottima conoscenza Excel;

basi di disciplina di transfer pricing;

conoscenza della tassazione internazionale di base;

esperienza nelle relazioni con società controllante.

Completano il profilo disponibilità a trasferte, forte orientamento al lavoro di gruppo, flessibilità e capacità organizzative. La risorsa dovrà svolgere attività mensile di controllo ed analisi dei dati contabili di alcune filiali estere, controllare i bilanci, tramite il supporto di gestionali applicativi. Si offrono opportunità di crescita e di formazione.

Contabile – Provincia di Modena

Azienda con sede in provincia di Modena, ricerca un/a impiegato/a contabile con un minimo di esperienza, da inserire nel team amministrativo. La risorsa ideale:

è in possesso di una laurea magistrale ad indirizzo economico,

possiede una buona conoscenza della lingua Inglese,

ha maturato 2/3 anni di esperienza in ambito amministrativo contabile per avere un minimo di autonomia operativa.

Completano il profilo una buona conoscenza del pacchetto office, sopratutto excel, ottime capacità organizzative e di precisione. Sono altresì importanti una buona capacità relazionale ed un forte senso etico. Gradita disponibilità a qualche trasferta. La risorsa affiancherà il responsabile amministrativo e si dovrà occupare di:

registrazioni contabili,

emissioni di documenti,

preparazione di scadenziari clienti e fornitori,

tenuta contabilità società estere,

reporting e fornire supporto per la predisposizione dei bilanci civilistici.

Responsabile di Produzione – Ravenna

Per azienda di piccole dimensioni, ma in forte crescita ed appartenente ad un gruppo, si ricerca un responsabile di produzione. Il candidato ideale è in possesso di laurea, preferibilmente in Ingegneria o ad indirizzo alimentare, ha maturato almeno alcuni anni di esperienza nella gestione e pianificazione della produzione, preferibilmente in aziende del settore alimentare ed esperienza nella gestione del personale di produzione. Completano il profilo spiccate capacità organizzative, orientamento al problem solving e doti di leadership. La risorsa sarà il referente in azienda verso la direzione di gruppo per la gestione, ottimizzazione e monitoraggio della produzione, si occuperà anche della manutenzione degli impianti e loro sviluppo, oltre alla gestione del personale operativo, organizzato su turni.

Tecnici e ingegneri in Trentino Alto Adige

Di seguito le posizioni aperte in Trentino Alto Adige.

Manutentore – Provincia Trento Nord

Per azienda di produzione del settore metalmeccanico, ricerchiamo candidati da inserire in officina nella mansione di manutentore. Il candidato ideale ha una formazione tecnico meccanica di base, ha maturato esperienza in analoga mansione, anche come trasfertista o addetto al montaggio. Si richiedono inoltre forte orientamento al risultato ed al lavoro in team. Si richiede disponibilità a turni o a giornata. Si valutano anche candidature disponibili al trasferimento.

Attrezzista – Provincia Trento Nord

Si ricercano candidati con un minimo di esperienza, da inserire in azienda di produzione metalmeccanica, di medie dimensioni, nel ruolo di attrezzista. Il candidato ideale è in possesso di diploma ad indirizzo tecnico, ha maturato un minimo di esperienza in produzione, lavorando su macchine, preferibilmente nel ruolo di attrezzista / tecnico di produzione.

Completano il profilo motivazione ed orientamento al risultato, partecipazione al lavoro in team e flessibilità. Si richiede disponibilità anche a turni. La risorsa opererà in azienda in crescita e orientata al miglioramento continuo. Sono di interesse anche candidati interessati al trasferimento.

Impiegato Commerciale – Provincia Trento Nord

Per azienda di produzione metalmeccanica, ricerchiamo un impiegato commerciale per attività di back office commerciale e gestione clienti. La risorsa ideale:

è in possesso di diploma e/o laurea, anche solo triennale, preferibilmente ad indirizzo linguistico;

ha maturato esperienza di qualche anno in analoga mansione, nella gestione ed inserimento ordini, nella gestione del cliente, nello sviluppo di contatti e ricerca di potenziali clienti.

La risorsa sarà inserita nel team commerciale ed opererà sicuramente sul mercato Italia, con la possibilità di essere coinvolti anche sul mercato estero. Gradita pertanto la conoscenza della lingua Inglese. Si offre azienda orientata alla crescita ed al lavoro di squadra. Gradita residenza nelle provincie a Nord di Trento.

Offerte lavoro tecnici e ingegneri in Lombardia

Di seguito le posizioni aperte in Lombardia.

Addetto Commissioning Junior – Rovato (BS)

Per azienda di piccole dimensioni, operante nel settore degli impianti di cogenerazione, si ricerca per potenziamento organico, un profilo junior per ricoprire la posizione di addetto al commissioning. La risorsa ideale è in possesso di:

un diploma ad indirizzo elettrotecnico/automazione o equivalente,

una conoscenza almeno di base della lingua Inglese,

ha maturato una breve esperienza in mansioni similari, in aziende di impiantistica,

ha conoscenza di PLC e gradita conoscenza di base di motoristica.

Completano il profilo doti relazionali ed organizzative, capacità di coordinamento e di problem solving, disponibilità a eventuali trasferte in Italia. La risorsa affiancherà il Commissioning Manager nella gestione della commessa, sarà responsabile dell’avviamento dei nuovi impianti di cogenerazione con i seguenti obiettivi e responsabilità:

Svolgere attività di avviamento impianti di cogenerazione nel rispetto dei programmi aziendali e delle esigenze del cliente;

Svolgere le attività di test su PLC e quadri elettrici sia in officina che in campo;

Svolgere le attività di avviamento di nuovi impianti e fornire supporto nelle procedure e nella raccolta della documentazione necessaria;

Monitorare i processi e i risultati testimoniando la validità dell’avviamento con la compilazione della documentazione richiesta;

Identificazione preventiva di possibili problemi e difetti durante la fase di avviamento dell’impianto.

Elettricista – Coccaglio (BS)

Per azienda di impiantistica operante nel settore della cogenerazione, si ricerca un elettricista con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di un diploma tecnico ad indirizzo elettrico o similare, ha maturato almeno qualche anno di esperienza come elettricista, preferibilmente in aziende operanti nel settore impiantistico. Completano il profilo flessibilità e orientamento al risultato.

Progettista Elettrico – Rovato (BS)

Per azienda di impiantistica, si ricerca un progettista elettrico con esperienza. Il candidato ideale è in possesso di un diploma e/o laurea ad indirizzo elettrico, ha maturato qualche anno di esperienza almeno nella progettazione di impianti e quadri elettrici, in aziende preferibilmente operanti nel settore impiantistico. Si richiedono conoscenza di Autocad e Eplan 8. Gradita conoscenza almeno di base della lingua Inglese e capacità a lavorare in team.

Esperto in Montaggio e Saldatura – Rovato (BS)

Per azienda operante nel settore della cogenerazione, si ricercano candidati con esperienza nel montaggio e saldatura. Il candidato ideale è in possesso di una preparazione tecnica, preferibilmente meccanica, ha conoscenze almeno di base in ambito elettrico ed ha maturato esperienza specifica nella saldatura,Tig, Mig ed elettrodo. La risorsa sarà inserita in una azienda in forte crescita e dovrà lavorare in team per il montaggio degli impianti in azienda. Possibile eventuali sporadiche trasferte. Sono di sicuro interesse profili qualificati e con potenziale di crescita. Gradita residenza nelle provincie di Brescia e/o Bergamo.

Technical Sales – Provincia di Brescia

Azienda operante nel settore della cogenerazione, ricerca un tecnico commerciale con esperienza. La risorsa ideale:

è in possesso di formazione tecnica di base, preferibilmente Ingegneria ambientale o elettrica;

possiede una discreta conoscenza della lingua Inglese;

ha maturato esperienza nella gestione del cliente, dalla definizione della soluzione tecnica migliore per il cliente e/o per il sito di realizzazione dell’impianto, alla definizione del contratto.

E’ gradita inoltre esperienza nella gestione di segnalatori e/o agenti. La risorsa gestirà prevalentemente clienti Italia, sarà responsabile delle attività commerciali rivolte a potenziali clienti e a clienti acquisiti, gestirà il cliente, rapportandosi con la direzione aziendale. Si richiedono disponibilità a trasferte, propensione ai rapporti commerciali, orientamento al risultato. La retribuzione sarà composta da una retribuzione fissa e da una premialità importante.

Come candidarsi

Puoi consultare queste e tutte le altre offerte direttamente su Euspert alla pagina dedicata: offerte lavoro GM Consulting che trovi costantemente aggiornata. Per candidarti, è sufficiente registrarti al portale inserendo i tuoi dati, il Curriculum Vitae e una lettera di presentazione mirata.

