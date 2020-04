Randstad organizza una Academy gratuita per neolaureati IT: requisiti e come candidarsi

Randstad ricerca neolaureati in materie scientifiche interessati ad un percorso di formazione e inserimento all’interno di una multinazionale americana

Randstad Technologies (Gruppo Randstad Italia Spa), divisione specializzata nella ricerca e selezione di profili ICT, in partnership con DXC Technology, società di riferimento nel mondo per i servizi IT end-to-end, seleziona giovani e brillanti neolaureati da inserire all’interno di un percorso di crescita professionale e relativo inserimento all’interno dell’azienda con contratto a tempo indeterminato.

Profilo DXC Technology

DXC Technology creata dalla fusione tra CSC e Enterprise Services business della Hewlett Packard Enterprise “è l’azienda di servizi IT end-to-end indipendente leader a livello mondiale, con quasi 6.000 clienti pubblici e privati che operano nei settori più diversi, distribuiti in 70 paesi del mondo. L’indipendenza tecnologica dell’azienda, il talento globale e la vasta rete di partner consentono a DXC Technology di proporre soluzioni e prodotti digitali rivoluzionari che aiutano i clienti a sfruttare il potenziale dell’innovazione per trarre beneficio dal cambiamento. DXC Technology è riconosciuta come una tra le migliori corporate citizen a livello globale.”

Profilo aziendale Randstad

RANDSTAD è una multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 38 Paesi con 4.861 filiali e 38.820 dipendenti per un fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2019 23,7 miliardi di euro – è l’agenzia leader al mondo nei servizi HR. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 2000 dipendenti e 300 filiali a livello nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEEIS-Diversity (Gender Equality European & International Standard) volta a promuovere politiche di uguaglianza di genere e di valorizzazione delle diversità.

Come partecipare alla selezione della Talent Academy gratuita per Web applications, microservices architecture e cloud solutions

Randstad Technologies seleziona brillanti neolaureati in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Elettronica, Fisica, Matematica, da formare, per il profilo di Java Developer, attraverso una Talent Academy totalmente gratuita. Il percorso formativo si svolgerà esclusivamente via Skype, così come le selezioni, ed inizierà indicativamente dalla seconda settimana di aprile; sarà modulato in tre settimane con lezioni frontali e relativi business case. I candidati selezionati saranno immediatamente assunti con contratto a tempo indeterminato dalla DXC Technology.

Requisiti e competenze trasversali

Il requisito indispensabile per poter partecipare alla selezione è quella di aver conseguito negli ultimi 12 mesi (o di essere in fase di conseguimento) il titolo di Laurea triennale e/o magistrale in uno dei seguenti indirizzi:

Informatica,

Ingegneria Informatica,

Ingegneria Elettronica,

Fisica,

Matematica,

Statistica.

Sono gradite le competenze trasversali di:

Team-working

Problem solving

Flessibilità

Orientamento al raggiungimento degli obiettivi

I candidati selezionati seguiranno la “Talent Academy” di 3 settimane (totalmente gratuita), volta all’approfondimento delle basi della programmazione Java, attraverso lezioni teoriche e relativi business case. Fin dal primo giorno di partecipazione alla Talent Academy, i candidati saranno assunti direttamente dall’azienda Dxc Technology con sede a Bitritto con contratto a tempo indeterminato.

Come candidarsi

Per candidarti sarà sufficiente andare alla pagina dedicata Academy Web applications, microservices architecture e cloud solutions a Bitritto, ed inserire il tuo Curriculum Vitae. Durante la fase di preselezione ti verranno esplicitate tutte le informazioni attinenti l’azienda, il profilo, il percorso di formazione, le modalità di assunzione con relativi aspetti contrattuali e retributivi nonché colloquio conoscitivo/motivazionale ed assessment di gruppo.

