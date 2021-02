Accessorize lavora con noi, posizioni aperte e come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare da Accessorize? Il brand, nato nel 1984 a Londra come piccola boutique, si è poi trasformato in una catena di fama internazionale specializzata nella vendita di accessori moda per donna e bambini. Ad oggi vanta una presenza di oltre 1.000 punti vendita, di cui 70 in Italia, e ricerca periodicamente personale per i negozi. Andiamo a conoscere alcune informazioni in più sull’azienda.

Accessorize profilo aziendale

La storia di Accessorize inizia nel 1973 quando Peter Simon, il fondatore, apre la prima boutique Monsoon a Londra, in Beauchamp Place, dopo essere tornato da un viaggio itinerante in Asia. Simon sente infatti il bisogno di condividere le meraviglie e i colori incontrati nella sua esperienza. E le prime collezioni di Monsoon erano proprio caratterizzate da splendidi abiti bohémien realizzati in villaggi indiani con tessuti di cotone intessuti a mano, tinture vegetali organiche e tecniche artigianali di stampa a blocchi. Dieci anni dopo è stato lanciato il marchio Accessorize con il debutto del suo primo negozio a Covent Garden a Londra, una destinazione unica per gli acquisti alla moda.

Oggi i due grandi marchi gemelli hanno una presenza internazionale con oltre 1.000 negozi in tutto il mondo. In tutto il Regno Unito e molto più lontano, ognuno è riconosciuto per la sua identità unica e la sua calligrafia distintiva ispirata a colori, motivi, trame e tecniche artigianali ipnotizzanti da luoghi magici e lontani.

Accessorize lavora con noi, posizioni aperte

Vista l’attuale situazione al momento non sono aperte ricerche in corso e provvederemo ad aggiornare con appena ce ne saranno nuovamente. In ogni caso le figure maggiormente ricercate sono le seguenti:

Store Manager

Questa figura dovrà assicurare il corretto svolgimento di tutta la gestione operativa dello store di competenza ed il raggiungimento degli obiettivi commerciali e di fatturato ed avrà le seguenti responsabilità:

gestione del personale del punto vendita trasmettendo in modo corretto le policy ed i valori aziendali

analisi dei KPI e supervisione dell’attività di cassa e delle attività amministrative del punto vendita -formazione/coaching del team sulle tecniche di vendita e di assistenza al cliente

raggiungimento degli obiettivi di fatturato, redditività, marginalità e crescita del personale interno al punto vendita

lettura ed analisi del conto economico del punto vendita e rispetto dei costi e dell’headcount assegnato

compilazione di report giornalieri e settimanali per fornire le informazioni richieste dalla sede

pianificazione della turnistica e planning ferie

Principali requisiti richiesti:

almeno 3 anni di esperienza nel ruolo di Store Manager in aziende strutturate, preferibilmente con provenienza dal settore accessori (si legge esplicitamente nell’annuncio che CV di persone con esperienza nella ristorazione non verranno considerati. Viene presa in considerazione la sola esperienza nel Retail)

capacità gestionali e commerciali con orientamento alla propria crescita professionale e a quella dei propri collaboratori

dinamismo e spiccate doti operative e organizzative

ottimo standing e presenza curata

doti di customer service

capacità relazionali

titolo di studio: diploma/laurea

disponibilità a lavorare su turni, soprattutto nel week end e flessibilità oraria

competenze informatiche: padronanza del pacchetto Office (in particolare Excel), della posta elettronica e predisposizione all’apprendimento dei gestionali aziendali

conoscenza fluente della lingua inglese (la conoscenza di un’altra lingua sarà considerata requisito preferenziale)

Addetti alle Vendite

Si richiede almeno una minima esperienza nel ruolo, capacità relazionali, passione il servizio di assistenza al cliente e un approccio flessibile al lavoro in quanto a orari e giornate lavorative per supportare la squadra.

Stagista / apprendista commessa di punto vendita

E’ richiesta conoscenza della lingua inglese ed età non superiore ai 29 anni. Non è richiesta esperienza nel ruolo.

Accessorize lavora con noi, come candidarsi

Gli interessati possono consultare tutte le offerte di lavoro Accessorize direttamente alla pagina web aziendale dedicata. Al seguente indirizzo e-mail cercolavoro@accessorize-nord.it è invece possibile candidarsi, inviando il proprio Curriculum Vitae con foto e indicando nell’oggetto il nome della città cui sei interessato/a oppure la posizione per cui ci si stai candidando. Verrete contattati entro tre mesi nel caso in cui i requisiti corrispondano alle esigenze di ruolo e zona. Dopo tale periodo, i nominativi verranno cancellati dai archivi aziendali, quindi sarà necessario candidarsi nuovamente per future ricerche.